القاهرة 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمصر إلى 110 حالات، بعد تسجيل 17 حالة جديدة .وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، عن تحول نتائج تحاليل حالة من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا إلى سلبية من 32 إلى 33 حالة، كما وصل عدد المتعافين منهم إلي21 حالة حتى اليوم، وذلك بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.وأوضح مجاهد، أن الـ 17 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، من ضمنهم 3 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، و14 مصريًا، مؤكدا أنه لا توجد سوى حالتي وفاة فقط (حالة السيدة المصرية التي توفيت يوم الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألماني الذي توفي يوم 8 مارس).// انتهى //23:04ت م0131