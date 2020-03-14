عام / 4499 إصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا و91 حالة وفاة
السبت 1441/7/19 هـ الموافق 2020/03/14 م واس
باريس 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واس
أعلنت وكالة الصحة العامة الفرنسية إصابة أكثر من 838 شخصاً بفيروس كورونا المستجد خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات في فرنسا إلى 4499 منذ بدء انتشار الوباء.
وأوضح المدير العام للصحة الفرنسية جيروم سالومون وجود 12 حالة وفاة بسبب الفيروس ، ليرتفع عدد الوفيات إلى 91 شخصاً في البلاد، وأكثر من 300 مصاب في حالة خطرة.
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