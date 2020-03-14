باريس 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأعلنت وكالة الصحة العامة الفرنسية إصابة أكثر من 838 شخصاً بفيروس كورونا المستجد خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات في فرنسا إلى 4499 منذ بدء انتشار الوباء.وأوضح المدير العام للصحة الفرنسية جيروم سالومون وجود 12 حالة وفاة بسبب الفيروس ، ليرتفع عدد الوفيات إلى 91 شخصاً في البلاد، وأكثر من 300 مصاب في حالة خطرة.// انتهى //23:05ت م0132