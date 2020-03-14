الرياض 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأكد سمو الأمير بندر بن خالد بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنق أن قرار وزارة الرياضة بتعليق النشاط الرياضي في المملكة يأتي من منطلق حرصها على سلامة المنتسبين للوسط الرياضي، في ظل هذه الأزمة الصحية العالمية.وقال الأمير بندر بن خالد: "الاتحاد ومن منطلق مسؤولياته الاجتماعية قبل الرياضية، ينوه بحرص رياضيي المملكة على التعاون بالامتثال لهذا القرار، الهادف لتحقيق المصلحة العامة، التي طالما كانت الهاجس الأول للقيادة الرشيدة، إذ تمثل صحة المواطن والمقيم هدفاً رئيس"، مثمناً سموه جهود الدولة المتواصلة لوقاية المجتمع من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشددًا على ضرورة دعم هذه الجهود وتحمل المسؤولية من الجميع حتى يتحقق الهدف المنشود بإذن الله.// انتهى //23:06ت م0133