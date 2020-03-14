الرباط 19 رجب 1441 ه موافق 14 مارس 2020 م واسقررت السلطات المغربية اليوم تعليق الرحلات الجوية للمسافرين من وإلى عدد من الدول ، حتى إشعار آخر, في إطار التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد الجديد.وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بيان أن تعليق الرحلات الجوية للمسافرين يشمل كل من النمسا والدانمارك واليونان وسويسرا والسويد والنرويج وتركيا.أضاف البيان أن الأمر يتعلق أيضا بمصر و لبنان والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والأردن وتونس.كما يعنى هذا الإجراء حسب البيان بالسينغال وموريتانيا والنيجر ومالي وتشاد وكندا والبرازيل .وأشار المصدر إلى أنه تم إبلاغ الدول المعنية بهذه الإجراءات مسبقا عبر الطرق الدبلوماسية.// انتهى //23:43ت م0134