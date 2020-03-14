أبوظبي 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة تشخيص حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" وهي لأحد العاملين من الجنسية الهندية.وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، وذلك في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية، مؤكدةً أن جميع نتائج المخالطين سليمة.ونصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الالكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.// انتهى //23:45ت م0135