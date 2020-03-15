باريس 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأعلن المدير العام للصحة الفرنسي جيروم سالومون دخول فرنسا في المرحلة الثالثة من وباء فيروس كورونا المستجد، الذي يتوافق مع انتشار نشط للفيروس في جميع أنحاء الإقليم.وذكر سالومون خلال مؤتمر صحفي أن فرنسا تواجه وباءً سريعًا ينتشر على الأراضي الفرنسية، ونحن الآن في المرحلة الثالثة من الوباء.وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب اليوم إقفال جميع المطاعم والمقاهي ودور السينما وكل ما هو غير ضروري لمواجهة تفشي الفيروس.// انتهى //00:06ت م0137