طرابلس 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، اليوم جملة من الإجراءات الهادفة لمنع تسلل فيروس كورونا إلى ليبيا.وشملت هذه الإجراءات التي كشفها السراج خلال خطاب تلفزيوني وجهه إلى الشعب الليبي، إغلاق كافة المنافذ البرية والجوية بدءًا من الاثنين المقبل لمدة ثلاثة أسابيع، إلى جانب إيقاف الدراسة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.كما طالب السراج وسائل الإعلام الليبية بنشر حملة تثقيفية للتوعية بخطر كورونا، والالتزام بالمعلومات الرسمية الخاصة بالفيروس، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أزمة ينبثق عنها فرق عمل.// انتهى //01:16ت م0139