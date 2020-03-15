الرياض 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسقررت اللجنة العليا بنادي الفروسية أن يكون حفل سباق اليوم السبت على كأس المؤسس هو ختام سباقات النادي لهذا الموسم.وأوضح النادي أنه هذا القرار يأتي تمشياً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة - أيدها الله - للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وبناءً على توصيات ومرئيات اللجنة الفنية بنادي الفروسية التي درست وضع السباقات، متمنين السلامة والصحة للجميع.// انتهى //01:20ت م0140