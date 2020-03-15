الرياض 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسسجلت العديد من الدول الأوروبية اليوم ارتفاعاً في حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) .وجاءت ايطاليا في مقدمة الدول حيث ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا اليوم إلى 1441 حالة، أي بنسبة 14% بعد أن كان عدد الوفيات في اليوم السابق 1266 مُتوفى، في حين ارتفع عدد حالات الإصابة فيها إلى 21157 حالةً، بحسب وكالة الحماية المدنية في إيطاليا بعد أن كان العدد في يوم أمس 17660 حالة.وبهذا تكون إيطاليا هي الدولة الأكثر تضررا بفيروس كورونا في أوروبا وثاني أكثر البلاد تأثرا به في العالم بعد الصين .من جهة أخرى سجلت النرويج اليوم ثالث حالة وفاة نتيجة للإصابة بالفيروس، وفقاً لوكالة الأنباء النرويجية، التي تناولت إعلان رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج اليوم أن بلادها ستغلق مطاراتها وموانئها كافة، مع تشديد الرقابة على حدودها، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة هذا الفيروس الخطير.وفي ذات الشأن سجلت الدنمارك أكثر من 800 إصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة حالة واحده كما اتخذت الحكومة الدنماركية سلسلة من الإجراءات، سعياً منها لاحتواء الوباء من ضمنها إغلاق الحدود و المدارس والجامعات ومنع التجمعات.من جهتها أرتفع في أيرلندا اليوم عدد الإصابات إلى 39 حالة جديدة بهذا الفيروس،ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 129 حالةً وحالتي وفاة .وفي السويد أعلنت السلطات السويدية حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس ، في حين بلغ عدد الإصابات 924 حالة جديدة ,مقارنة بـ 755 خلال الــ24 ساعة الماضية .كما سجلت سلوفينيا أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد حسب ما أعلنت السلطات السلوفينية .// انتهى //01:46ت م0142