الرياض 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:محمد بن سلمان.. صانع المعجزات وباني المنجزات.الشورى يدعو لتأهيل خبراء سعوديين كأعضاء في حقوق الإنسان بلجان الأمم المتحدة.خير المملكة يشمل دول العالم.السنغال تدعم مواقف المملكة لأمن واستقرار المشاعر المقدسة.«العدل»: مركز التواصل الموحد يعمل على مدار الساعة.التوعية تحارب كورونا.سفارة المملكة في الفلبين تجلي 250 مواطناً.سفارة المملكة بلندن تطمئن الطلبة السعوديين وكبار السن والمرضى.متحدث الصحة: 86 إصابة مؤكدة بكورونا.تأجيل الجلسات القضائية إلكترونيًا في جميع المحاكم.رئيس اللجنة الصحية: مكة المكرمة آمنة.اتفاق خليجي على إنشاء غرفة عمليات مشتركة لمكافحة كورونا.جائزة الشيخ محمد بن صالح تؤجل حفلها في الدورة «16».تفجير حوثي لنقطة رقابة في الحديدة.إطلاق صندوق الأمم المتحدة للاستجابة لكورونا.أردوغان أكثر قادة العالم تعرضاً للإهانة// يتبع //07:23ت م0004