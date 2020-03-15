وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حكمة الرؤية.. وكورونا ) : كم كانت رؤية 2030 جريئة وواقعية إلى أقصى مدى، وهي تتعامل بحكمة واحترافية في إعادة بناء اقتصاد المملكة على أسس جديدة، ومعايير عالمية حديثة، وكم كانت الرؤية نفسها محقة فيما عزمت عليه منذ الدقيقة الأولى في عمرها، عندما أعلنت قبل نحو أربع سنوات عن رغبتها الصريحة وقف الاعتماد على دخل النفط، والاستعاضة بدلاً من ذلك بتنويع مصادر الدخل الأخرى، هذا الإعلان كان محل اندهاش البعض، الذين كانوا يتساءلون «كيف ستدير المملكة ظهرها للنفط الذي ظل المصدر الأول للدخل فيها لعقود طويلة مضت؟ وكيف ستستحدث مصادر دخل بديلة تغطي على دخل النفط؟ ولم تتأخر الإجابة عن هذين السؤالين كثيراً، عندما استحدثت الرؤية مصادر جديدة، ليس أولها قطاعي السياحة والترفيه، وليس آخرها الصناعة والزراعة.وأضافت أن فيروس كورونا الجديد، كان بمثابة دليل آخر على بُعد نظر رؤية 2030، ونجاحها في استشراف المستقبل، واستنتاج التوقعات التي تؤكد أن الرهان على النفط، هو رهان خاسر بكل المقاييس، يُدخلنا في عالم من الضبابية والمصير المجهول الذي لا يعلم مداه إلا الله.. فاليوم ومع استفحال خطر فيروس كورونا وانتشاره في غالبية دول العالم، أصيب القطاع الاقتصادي الدولي بربكة غير مسبوقة، وتراجع النمو العالمي، ويكاد الاقتصاد ينهار في بعض الدول، وكان طبيعياً جداً أن تتراجع تبعاً لذلك أسعار النفط إلى المستويات الدنيا «المقلقة»، ويبدو أن أزمة كورونا مستمرة لفترة أخرى ليست بالقصيرة، ما يعني مزيداً من تراجع أسعار النفط، فماذا كانت ستفعل المملكة لو أنها مازالت تعتمد على دخل النفط، ولم تقدم على تنويع مصادر الدخل؟ لذلك، يمكن التأكيد على أن رؤية 2030 هي من أفضل المبادرات إن صح التعبير، التي حدثت في المملكة خلال هذا القرن، فهي ليست مجرد رؤية لعلاج أمور اقتصادية واجتماعية عابرة، وإنما مشروع ضخم، متشعب الاتجاهات، يعتمد على الدراسات الدقيقة، هذا المشروع جاء في وقته المناسب لعلاج أخطاء الماضي، أو أنها بمثابة خارطة طريق مثالية، لبناء المملكة العربية السعودية على أسس ثابتة ومرتكزات قوية، لا تتأثر بأزمة عالمية أو مشكلة محلية.وقالت : وعطفاً على النجاح الذي حققته حتى هذه اللحظة، تستحق الرؤية اليوم أن تكون تجربة قابلة للاستنساخ في العديد من الدول الراغبة في النهوض، ليس لسبب سوى أنها أثبتت جدواها وأثبتت فعاليتها على أرض الواقع.. ما دفع العديد من الدول أن تحاكي رؤية المملكة، وتسير على نهجها، لتحقق ما حققته السعودية من تقدم في المشهد الاقتصادي تحديداً، وأؤمن أيضاً أن نجاح الرؤية لم يكتمل بعد، فكل يوم نسمع عن الجديد الذي يبعث في نفوسنا الأمل بأن نكون في مقدمة الدول الكبرى، التي تنعم باقتصاد قوي، وشعب مثقف وواع، ودولة واعدة قوية بما تملك من مبادئ.وختمت : تحية تقدير وإجلال إلى مهندس هذه الرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي خطط ونفذ تعليمات خادم الحرمين الشريفين، فنهضت المملكة، وما زالت تنهض، وللإنجازات بقية.// يتبع //07:23ت م0005