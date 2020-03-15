وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تعزيز الاستقرار المالي ) : بالأمس أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، برنامجا بقيمة 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص، ويأتي هذا الدعم ضمن الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية المترتبة على فيروس كورونا المستجد، هنا يتضح أن هذا الفيروس الخطير له أبعاد اقتصادية مؤثرة جدا، وهي ليست ناتجة من الفيروس مباشرة ولكن من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة ودول العالم كافة لمنع انتشاره، لأن السماح لهذا الفيروس بالانتشار يتسبب في تكلفة صحية هائلة، بخلاف الضحايا من الأرواح، ولهذا فإن العمل على محاربة انتشاره كان يتطلب اتخاذ إجراءات غير اعتيادية مثل تعليق الدراسة، وتعليق الرحلات الجوية الدولية، وعزل بعض المدن التي من المتوقع تأثرها به مباشرة، ولعل في تعليق العمرة مؤقتا وإيقاف التأشيرات ما يبعث برسالة كافية جدا لمدى جدية السعودية في مكافحة هذا المرض. وبطبيعة الحال فإن هذه الإجراءات كافة تمس بشكل مباشر كثيرا من التعاملات التجارية وعديدا من السلاسل القيمة في عدد من الأنشطة والصناعات. ولعل صناعة السياحة بكاملها على المستوى العالمي أصبحت مشلولة فضلا عن الفنادق وخطوط الطيران، وإذا أضفنا عديدا من الأنشطة المرتبطة بالتعليم، فجميعها أصبحت في خط المواجهة، ولكن إذا اتسعت الدائرة فإن كثيرا من الأنشطة التجارية المرتبطة بالاستيراد من الصين عانت كثيرا، وليس من المتوقع أن تجد تحسنا قريبا، ومع توسع انتشار المرض في أوروبا فإن العلاقات التجارية معها ستتأثر دون شك، وهذه الآثار كافة ستنسحب على مجموعة الأنشطة ذات الارتباط. لكن السؤال الأهم: ما الأثر المتوقع في هذه القطاعات كافة؟وأضافت أن الأهم في مواجهة أي أزمة اقتصادية هو المحافظة على هيكل القطاعات وبنيتها الاقتصادية، هذه الهياكل الاقتصادية المتمثلة في الشركات والمصانع حتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديا فيما يتعلق بالسيولة والتدفقات النقدية خصوصا، فهي لا تستطيع تمويل تكلفة رأس المال العامل في ظل تداعيات انخفاض الأعمال بصورة جوهرية. ومع طول فترة مواجهة المرض فإن هذه المؤسسات الاقتصادية قد تفشل في سداد الالتزامات قصيرة الأجل مثل الرواتب وبعض الديون والأقساط والدفعات والقروض، وهو ما يسمى الخصوم المتداولة في القوائم المالية، فالمعروف أن هذه الخصوم المتداولة يتم دفعها من خلال الأصول المتداولة التي تتشكل في النقدية الحاضرة أو ما يمكن تحويله سريعا إلى نقد، وهي الأوراق المالية، فانخفاض مستويات تشغيل الأعمال يؤدي إلى انخفاض النقد، وبالتالي يضطر بعض هذه المؤسسات من أجل البقاء ودفع ديونه والتزاماته أن يسيل بعض الأوراق المالية مثل الأسهم ما يشكل ضغطا إضافيا على الأسواق ويوسع المشكلة الاقتصادية، ولهذا فإن النظرية الاقتصادية الكنزية تؤكد أهمية تدخل الدولة من خلال البنك المركزي للحفاظ على الاقتصاد، وهذا ما قامت به مؤسسة النقد تماما، حيث إنها دعمت القطاع الخاص بمبلغ 50 مليار ريال تم تخصيصها كي تحقق المؤسسات توازنا في رأس المال العامل لديها من خلال ثلاثة محاور الأول هو تأجيل الدفعات بنحو 30 مليار ريال، والثاني تمويل الاقتراض بنحو 13.2 مليار ريال والثالث دعم ضمانات التمويل بنحو ستة مليارات ريال.وختمت :هكذا نجد أن السعودية تعمل بشكل متسق تماما، وعملي إلى أقصى حد من أجل ضمان سلامة البشر والاقتصاد في مواجهة هذا المرض، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد السعودي في أيد أمينة، والاقتصاد السعودي متين بدرجة تدعم الثقة به تماما، وفي هذه التوجهات لدعم القطاع الخاص، ما يدعم السوق المالية ويخفف من الاختناق الذي تشهده من جراء موجة الخوف والهلع التي أصابت العالم أجمع، كما أن المؤسسات قادرة الآن على تحمل أعباء الإجراءات الصحية دون الحاجة إلى تسييل المحافظ الاستراتيجية، أو اتخاذ إجراءات تؤثر في عمل الاقتصاد وأنشطة الناس الاعتيادية. وهذا ما قامت به الصين أخيرا من دعم كبير للقطاعات الاقتصادية المتأثرة بتوقف إنتاج المصانع، كما أن البنك الدولي قدم حزم مساعدات للدول النامية غير القادرة على المواجهة.// انتهى //07:25ت م0008