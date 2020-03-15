طوكيو 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية‭ أرتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان بلغ 1484 اليوم الأحد مشيرة إلى أن العدد زاد بوتيرة أسرع من اليوم السابق .وأوضحت بيانات الهيئة أن العدد الإجمالي لحالات العدوى يشمل697 شخصا من ركاب السفينة السياحية دايموند برنسيس و 14 شخصا عادوا من الصين.وتوفي شخص واحد بالفيروس اليوم الأحد ليصل إجمالي عدد الوفيات في اليابان إلى 29 شخصا.// انتهى //07:35ت م0009