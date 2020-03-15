عام / "الإرصاد" : عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة
الأحد 1441/7/20 هـ الموافق 2020/03/15 م واس
المدينة المنورة 20 رجب 1441هـ الموافق 15 مارس 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت عوالق ترابية وتدني في مدى الرؤية .
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية, والعلا, والعيص, والمهد, وبدر, وخيبر, ووادي الفرع, وينبع، تستمر حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم .
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