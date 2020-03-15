المدينة المنورة 20 رجب 1441هـ الموافق 15 مارس 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت عوالق ترابية وتدني في مدى الرؤية .وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية, والعلا, والعيص, والمهد, وبدر, وخيبر, ووادي الفرع, وينبع، تستمر حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم .// انتهى //08:30ت م0011