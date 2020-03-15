جيزان 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأكد معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، تحول الجامعة للتعليم والتعلّم الإلكتروني، بعد إعلان وزارة التعليم تعليق الدراسة النظامية في الجامعات السعودية، مضيفاً أن الجامعة تمتلك تقنيات حديثة وأنظمة متقدمة، إلى جانب خبرة وتجربة متميزة في مجال التعليم الإلكتروني.وأعرب الدكتور القحطاني عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة - حفظها الله -، على دعمها للجامعة ومنسوبيها، وهو ما مكنها من الاستجابة السريعة لقرار تعليق الدراسة بتسخير مواردها البشرية المؤهلة، وإمكاناتها التقنية المتطورة، ورفع جاهزية الدعم الفني للأنظمة المستخدمة؛ لتنفيذ سياسات وتوجيهات القيادة الرشيدة، مثمناً متابعة معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ المباشرة للإجراءات التي طبقتها الجامعة للوقاية من كورونا، والتحول الإلكتروني في التعليم عن بعد، بما يعكس جودة الممارسات التعليمية في الجامعات السعودية والتي تضاهي مثيلاتها في العالم.ونوه بسرعة استجابة كليات جامعة جازان، وجهود عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات التي بدأت بتنفيذ خطتها المعدة مسبقا لحالات الطوارئ لضمان استمرارية العملية التعليمية والأكاديمية في جميع الكليات والمعاهد والمراحل الدراسية، مضيفا أن الجامعة عززت من خطة التحول للتعليم الإلكتروني بعدد من البرامج والقنوات التعليمية المساندة، وتأمين المصادر الرقمية من خلال عمادة شؤون المكتبات وماتوفره لأعضاء هيئة التدريس والطلبة، من مكتبات رقمية.من جهته أوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم، أن العمادة صممت 16 دليلاً تدريبياً للطلاب والطالبات ولأعضاء هيئة التدريس، وتأهيل ودعم أكثر من 23 وحدة تعليم إلكترونية بكليات الجامعة تضم حوالي 60 عضوًا يتحدثون باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب اعتماد تنفيذ 67 دورة تدريبية لاستخدام النظام، مؤكدا أن نظام التعليم الإلكتروني بالجامعة يستوعب أكثر من 50 ألف طالب وطالبة.// انتهى //09:33ت م0017