القاهرة 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس في البلاد لمدة أسبوعين ابتداءً من اليوم في إطار خطة شاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا"، وتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل تلك الخطة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.وأخبرت عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر إلى 110 حالات، بعد تسجيل 17 حالةً جديدةً، وإيقاف كافة الأنشطة الرياضة والشبابية بكافة أنواعها في جميع المحافظات المصرية لمدة أسبوعين.وواكبت تطورات تفشي فيروس "كورونا" المستجد والجهود المبذولة إقليميًا ودوليًا للسيطرة عليه، مبرزة تعليق المملكة والمغرب واليمن الرحلات الجوية الدولية، وإغلاق المدارس والمتاجر في فرنسا، وفرض حظر التجوال في العاصمة الفلبينية مانيلا، واعتزام بريطانيا حظر التجمعات العامة، وإعلان فيتنام حظر دخول الوافدين من منطقة شنجن الأوروبية وبريطانيا وإيرلندا الشمالية.وأخبرت صحف الأحد عن تفجير ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقر نقطة المراقبة الخامسة الواقعة في شرق مدينة الحديدة في الساحل العربي لليمن.وأشارت إلى سقوط قذائف صاروخية من قبل الميليشيات الإرهابية على معسكر لقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أمس للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، وسط تصاعد للتوتر الدبلوماسي بين واشنطن وبغداد.وتحدثت صحف مصر عن نشر 100 عنصر من الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية "فرونتكس" على الشريط الحدودي بين اليونان وتركيا، لمنع تدفق اللاجئين على الحدود بين البلدين.// انتهى //10:16ت م0019