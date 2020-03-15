مانيلا 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأقام الآلاف من قوات الحكومة في الفلبين نقاط تفتيش حول العاصمة مانيلا من أجل بدء إغلاقها لمدة شهر بهدف وقف تفشي فيروس كورونا في البلاد.ويقوم رجال الشرطة والجنود وأفراد خفر السواحل بفحص درجات الحرارة وبطاقات الهوية للأشخاص الذين يمرون من العشرات من" نقاط التفتيش" حول العاصمة التي شهدت تسجيل معظم حالات الإصابة بالفيروس.كما تم وضع قواعد اجتماعية صارمة بالمنطقة التي تضم 16 مدينةً وبلديةً ويبلغ تعداد سكانها نحو 13 مليون نسمة.وكانت وزارة الصحة الفلبينية سجلت 111 حالة إصابة بالفيروس حتى أمس وثمان حالات وفاة.// انتهى //10:17ت م0020