الخرطوم 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،إصدار الحكومة السودانية قراراً أمس، بإغلاق جميع الجامعات والكليات والمعاهد العليا ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والأجنبية لمدة شهر، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد.ونقلت عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان إن التضخم المرتفع والمتزايد يساهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وانخفاض قيمة العملة المحلية.وأشارت إلى توثيق تقرير حقوقي حكومي صادر عن وزارة حقوق الإنسان اليمنية ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية أكثر من 18 ألف انتهاك بحق المدنيين في العاصمة صنعاء خلال عام واحد.وعرجت على مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين خاصة المرضى والمصابين بالأمراض المزمنة والأطفال حفاظاً على أرواحهم في ظل تفشي فيروس كورونا في إسرائيل.وسلطت الضوء على تصريح مسؤول أمريكي، أمس ، إن ثلاثة جنود أمريكيين أصيبوا جراء هجوم صاروخي في العراق على نفس القاعدة التي تعرضت لهجوم يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل أمريكيين اثنين وجندي بريطاني.وقالت إنه طلب من كل موظفي الأمم المتحدة في مقرها في نيويورك العمل من منازلهم لثلاثة أسابيع على الأقل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد إلا إذا كان حضورهم ضرورياً.// انتهى //10:17ت م0021