المدينة المنورة 20 رجب 1441هـ الموافق 15 مارس 2020م واستفقد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري أمس, أعمال الصيانة والتعقيم والتطهير التي تتم في أرجاء المسجد النبوي.وأشاد وكيل الرئيس العام خلال الجولة التي رافقه فيها الوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي بما شاهده من أعمال وجهود, مؤكداً على استمرار برامج الصيانة والتطهير والتعقيم, وأهمية تكثيف الجهود وإظهار المسجد النبوي بأبهج صورة وأعلى مستوى, حرصاً على تقديم أفضل الخدمات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.// انتهى //10:19ت م0022