بغداد 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تأثيرات وانعكاسات انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية على الأوضاع الاقتصادية في العالم والوضع الاقتصادي العراقي, مبرزةً دعوة اللجنةُ المالية النيابية إلى إيجاد موازنة طوارئ لعام 2020 لتلافي الأزمات المالية التي قد تضرب البلاد.وتناولت انعكاسات أزمة فيروس كورونا على اقتصادات العالم والتعاملات التجارية بين الدول, منوهةً بالجهود الجبارة التي تبذلها الحكومات والمنظمات الدولية لمحاصرة الفيروس ومنع انتشاره والقضاء عليه.وعرجت صحف الأحد على المشاورات الجارية بين الكتل السياسية العراقية للتوافق على تعيين رئيس وزراء جديد, مشيرةً إلى الحراك النيابي الواسع الذي شهدته الساعات الماضية لتسميته وتقديمه إلى رئيس الجمهورية وفق السياقات الدستورية.// انتهى //11:24ت م0030