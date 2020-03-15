رام الله 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في مستهل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء لمناقشة الموازنة ووضع الخطط الاقتصادية للتعامل مع حالات الطوارئ وأن الحكومة لن تتردد باتخاذ أي قرارات أو إجراءات تضمن السلامة للشعب الفلسطيني.وأشارت إلى أقوال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إنه لم تسجل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين، ليستقر عدد الإصابات عند 38 جميعها في بيت لحم، باستثناء واحدة في طولكرم.وتطرقت إلى إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية قرار حصر صلاة المواطنين في بيوتهم في سائر مناطق دولة فلسطين حتى إشعار آخر استنادًا إلى توصيات وزارة الصحة والأطباء المختصين.// انتهى //11:35ت م0033