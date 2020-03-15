عرعر 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسشهدت الفصول الافتراضية عن بعد عبر نظام البلاك بورد لطلبة جامعة الحدود الشمالية في إنشاء 5703 فصول افتراضية بمعدل 7728 ساعة خلال أربعة أيام الماضية, فيما تم تدريب 997 عضو هيئة تدريس على مهارات الفصول الافتراضية.وأشارت الجامعة إلى إنشاء غرفة عمليات لأعضاء هيئة التدريس ودعم فني في أدوات التعليم الإلكتروني، حيث قامت عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بالجامعة بإعداد الخطة البديلة لإتمام العملية التعليمية وجاهزية العمادة من حيث البرمجيات المتصلة بالإنترنت والمقررات المحوسبة على نظام بلاك بورد، وحلقات النقاش بين عضو هيئة التدريس والطلبة وكيفية عرض الدروس والواجبات والاختبارات القصيرة.// انتهى //11:55ت م0037