جيزان 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات أبو عريش، و احد المسارحة، والداير بني مالك ، و الدرب، و الريث، و الطوال، و العارضة، و العيدابي، و بيش، و صامطة، و صبيا، وضمد، و فرسان، و فيفا، و هروب ، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة 11:55 ليلاً.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //12:01ت م0038