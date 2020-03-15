طرابلس 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الإجراءات التى اتخذها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع حكومته من أجل مواجهة فيروس كورونا، أبرزها إغلاق المنافذ الجوية والبرية لمدة ثلاثة أسابيع بدءاً من الاثنين.وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحةً مواصلة خرق الهدنة فى العديد من المحاور، مشيرةً إلى إسقاط طائرة مسيرة تركية فوق قاعدة الجفرة من قبل منصات الدفاع الجوى للجيش الليبي.وعرجت على تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، خلال اتصال هاتفي، تطابق مواقف البلدين بشأن حل ليبي ليبي للأزمة الراهنة، مشيرةً إلى دعم الجزائر لمبادرات تونس الرامية لإطلاق مسار جديد للحل في ليبيا من خلال منتدى ليبي موسع للمصالحة الوطنية.// انتهى //12:03ت م0040