إسلام آباد 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تطورات فيروس كورونا والجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية للحد من انتشاره.وأخبرت عن تسبب الفيروس في إحداث حالة من الشلل على النشاط العام في معظم أنحاء العالم لاسيما بعد تعليق معظم الدول الرحلات الجوية وإغلاق المدارس وإلغاء الاجتماعات الدولية بما في ذلك اجتماعات الأمم المتحدة.واهتمت بتأييد العلماء في باكستان للإجراءات التي طبقتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا بما في ذلك التعليمات الاستثنائية بخصوص أداء صلاة الجماعة في المساجد.وتطرقت إلى الجدل الجاري في أفغانستان حول تشكيل الحكومة الجديدة، والجهود الجارية لإنجاح عملية السلام الأفغانية.// انتهى //12:04ت م0041