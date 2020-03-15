نجران 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واستبذل القطاعات الحكومية والخاصة بمنطقة نجران جهودها لتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية، التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ،ومنع انتشاره، والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم بإذن الله تعالي.وعززت صحة نجران إجراءاتها الاحترازية الوقائية في المنشآت الصحية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها من خلال تطبيق الفرز البصري وتدعيمها بكوادر طبية مؤهلة لاكتشاف الحالات والتعامل معها، وتجهيز غرف العزل والأجهزة المتنقلة لتنقية الهواء في جميع الأقسام الطبية، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية لمكافحة العدوى ووقاية الممارسين الصحيين، ورفع جاهزية فرق مكافحة عدوى المنشآت الصحية، إضافةً إلى تدريب القوى العاملة على كيفية التعامل مع الحالات المصابة بالفيروس، وزيادة التوعية الصحية بوسائل الوقاية من فيروس كورونا الجديد.فيما تواصل أمانة منطقة نجران، جولاتها الميدانية اليومية للتأكيد على المنشآت التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة الإلتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية، فيما يتعلق بالنظافة العامة, و توفير مواد التعقيم وغسل وتطهير اليدين ،كما كثفت أعمالها في صيانة وتنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسية والأماكن العامة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال رش مزيج من المواد المطهرة والمنظفات على مقاعد الحدائق العامة واللافتات في الشوارع وتطهير الأرضيات والأسطح يومياً لتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية للأمانة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.وفي جولة لوكالة الأنباء السعودية بمدينة نجران لاستطلاع آراء المواطنين حول الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، أشادوا بتلك بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، مؤكدين أهمية تعاون أفراد المجتمع لتعزيز الوقاية الصحية, وأتباع الإرشادات الوقائية الصادرة عن الجهات الصحة بالمملكة.وأشاد المواطن راشد حمد آل منصور، بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة في خطوات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، من خلال تقليل التجمعات البشرية، وتحويل التعليم لمنظومة التعلم عن بعد، وحث المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم لممارسة العزل المنزلي وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مؤكداً أن تلك الإجراءات تبعث بالطمأنينة للأفراد والمجتمع بقدرة الحكومة على إدارة الأزمات والحد من الأخطار بإذن الله تعالى- ،كما أن الوعي المجتمعي بأهمية اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات الصحية بالمملكة يسهم في تحقيق الأهداف الوقائية لسلامة وصحة الجميع.من جانبه أوضح عبدالله بن أحمد آل داشل، أن الإجراءات الوقائية التي أوصت بها الجهات الصحية بالمملكة، لحماية المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، جاءت لتصب في المصلحة العامة للأفراد والمجتمع ولحمايتهم من الأخطار والعدوى، الأمر الذي يوجب التعاون التام مع الجهات الصحية الحكومية ومساعدتهم في عدم انتشار الفيروس من خلال التقليل من التجمعات، والحرص على استخدام وسائل التطهير والتعقيم لغسل اليدين في الأماكن العامة والمنازل بشكل دائم، والتقيد بما يصدر من توجيهات وإرشادات حكومية للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع.فيما أشار المواطن حمد بن محمد الصقور، إلى أن تعامل القيادة الرشيدة السريع في اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا يمثل نجاح مميز يدعو للفخر والاعتزاز بما تقدمه الجهات الصحية والمعنية في وطننا الغالي من توفير معايير السلامة والصحة لجميع أفراد المجتمع، مؤكداً أهمية دور المواطن والمقيم في تحقيق الوقاية الصحية عبر التقيد بالإرشادات والنصائح الصادرة عن الجهات المختصة بالمملكة والتواصل السريع مع الصحة في حال ظهور أعراض الاشتباه، وممارسة العزل الصحي المنزلي لضمان سلامة الجميع -بإذن الله تعالى-.// انتهى //13:28ت م0060