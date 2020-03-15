بريدة 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسفعلت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة تقنية المعلومات اليوم، تطبيق" سيسكو جابر "، وذلك لربط أجهزة الهاتف الشبكي داخل الجامعة بالتطبيق، حتى يتمكن الموظفون من الرد على تحويلاتهم الهاتفية عن بُعد وهم خارج مكاتبهم من خلال أجهزتهم المتنقلة.وأوضحت إدارة الجامعة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، طريقة إعداد تطبيق الهاتف الشبكي، من خلال تحميل التطبيق من متاجر التطبيقات، وإدخال البريد الجامعي والذي يتكون من الحساب الجامعي، متبوعًا بـ @qu.edu.sa وكلمة المرور الخاصة بالحساب الجامعي، ثم تتم عملية تسجيل الدخول، بعد ذلك يتمتع الموظف بمميزات التطبيق كاستقبال مكالمات الهاتف الشبكي، وإنشاء المحادثات الفردية والجماعية وغيرها.وتأتي هذه الخطوة من الجامعة عقب قرار معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود بخفض عدد الحضور الفعلي للموظفين والإداريين بنسبة 50% ابتداء من يوم الاثنين الموافق 21 / 7 / 1441هـ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا، وحرصا على صحة وسلامة موظفيها، حيث تضمن القرار أن يمارس الموظف أعماله في أيام غيابه بطريقة العمل عن بعد.// انتهى //13:30ت م0062