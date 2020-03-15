الرياض 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة, المدير التنفيذي لإمارات المناطق بمركز المعلومات الوطني المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمران، يرافقه مسؤول حساب إمارة الرياض بمركز المعلومات الوطني عبدالمحسن الصالحي.وقدم العمران شرح عن مرصد البيانات الأمنية والذي يتيح لسمو أمير المنطقة الاطلاع على البيانات الخاصة بالجهات والقطاعات الأمنية وقياس مستوى أداء الخدمات في تلك الجهات بمنطقة الرياض.وبين أنه تم بناء وتطوير وتهيئة المرصد من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني بمنطقة الرياض.كما جرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون وتعزيز العمل المشترك وفق توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه .// انتهى //13:35ت م0063