السيح 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسبدأت بلدية الخرج بتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة "فيروس كورونا الجديد"، من خلال تطهير سوق الخضار والفواكه المركزي بمدينة السيح وعدد من الأسواق في وسط المدينة، من أجل سلامة وحماية مرتاديها وفق إرشادات وزارة الصحة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بتكثيف أعمال النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية المستمرة.وتمت عملية تطهير وتعقيم سوق الخضار والفواكه المركزي والأسواق العامة بالمدينة من خلال رش مزيج من المواد المطهرة والمنظفات وتعزيز أعمال النظافة في دورات المياه في الأسواق، باستخدام منتجات آمنة تضمن تحقيق أعلى مستويات التعقيم دون التأثير على صحة الإنسان.وأكدت بلدية الخرج على الأسواق والمجمعات التجارية بمدينة السيح بالتعقيم المستمر للسلالم والمصاعد الآلية وعربات التسوق وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم لدورات المياه من أجل سلامة وحماية مرتاديها.// انتهى //13:37ت م0065