بغداد 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسفرضت السلطات المحلية في عدد من محافظات العراق حظراً كليًا أو جزئيًا للتجوال في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة في البلاد لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.وشمل القرار حتى الآن سبع محافظات عراقية,آخرها محافظة كربلاء التي أعلنت اليوم عن فرض حظر التجوال لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الإثنين.وفي محافظتي أربيل والسليمانية بإقليم كردستان التزم المواطنون منازلهم, لليوم الثاني على التوالي ,تنفيذا لقرار حظر التجوال الذي فرضته السلطات المحلية كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس "كورونا".في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان اليوم ، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا لرجل من أهالي محافظة السليمانية يبلغ من العمر 46 عاماً ,وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في الإقليم إلى 29 حالة إصابة.في السياق ذاته أعلنت السلطات المحلية في محافظة صلاح الدين اليوم فرض حظر للتجوال في المحافظة, ابتداء من بعد غد الثلاثاء وحتى 25 مارس الحالي ,فيما أعلنت محافظة بابل عن فرض حظر مماثل في قضاء المسيب ابتداء من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.كما أعلنت محافظة ذي قار جنوب العراق فرض حظر للتجوال بالمحافظة ابتداء من اليوم ويستمر ثلاثة أيام,كما أعلنت محافظة نينوى شمال العراق فرض حظر مماثل يستمر يومين.ابتداء من اليوم .وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت أمس عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في عموم البلاد, إلى 110 إصابات مؤكدة, فيما بلغ عدد الوَفَيَات 9 وحالات الشفاء التام 26 حالة.// انتهى //13:38ت م0066