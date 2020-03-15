الجوف 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأسهم فريق طبي في مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف, في إنقاذ طفل يبلغ من العمر عام ونصف من الشلل النصفي بعد رحلة علاجية استمرت لمدة 16 شهراً .وكان الطفل يعاني من الشلل النصفي بعد تعرضه لنقص الأوكسجين أثناء ولادته, وعند مراجعته لقسم العلاج الطبيعي بالمستشفى ظهر في تقييم الجهاز الحركي وجود تصلب في عضلات الجانب الأيمن, وشلل تشنجي نصفي مع تأخر في التطور الحركي للطفل, وقد تم وضع برنامج علاج طبيعي مكثف بمعدل 3 جلسات أسبوعياً مع متابعة الحالة وتغيير استراتيجيات العلاج حسب استجابة الطفل.وبفضل من الله وتوفيقه، تمكن الطفل من الوقوف والمشي بمفرده وسط فرحة أهله الذين قدموا شكرهم لفريق العلاج والمستشفى .// انتهى //13:43ت م0067