الرياض 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن قائمة الشركات والمؤسسات والجمعيات وكبار المزارعين، المؤهلين لتقديم خدمات الأعمال الميدانية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء للمزارعين، والتي ضمت 8 جهات معتمدة من أصل 57 جهة متقدِّمة.وأوضحت الوزارة أن القائمة المعتمدة استوفت المعايير والشروط اللازمة التي وضعتها الوزارة لتقييم الشركات والمؤسسات والجمعيات وكبار المزارعين، وذلك من خلال ورش عمل تدريبية أقامتها خلال الفترة من 17 ديسمبر 2019 وحتى 26 فبراير 2020، لتأهيل تلك الشركات في المناطق التي يشكل النخيل فيها ميزة نسبية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإدارة المتكاملة والخطة التنفيذية للسيطرة على حشرة سوسة النخيل الحمراء.وبيَّنت أن المعايير تضمنت أن تكون الجهة المقدمة للخدمة جمعيةً مرخصة ذات نشاط زراعي له علاقة بالنخيل، أو شركةً أو مؤسسةً مرخصة وحاصلة على سجل زراعي ساري المفعول، أو من كبار مزارعي النخيل، وأن تمتلك خبرة في مجال تقديم الخدمات الزراعية في مزارع النخيل لا تقل عن 5 سنوات، وأن يتوفر لديها 2 فرع على الأقل في المناطق، إضافة إلى توفر عدد 6 مهندسين زراعيين على الأقل.ومن المعايير أيضاً توفر يد عاملة مدربة بعدد 70 عاملاً على الأقل (عقود أو غيره)، وتوفير وسائل نقل تتناسب مع أعداد المهندسين والعمال، إضافة إلى وجود مستودع لتخزين المبيدات حسب تعليمات الوزارة الخاصة بذلك، وأخيراً اجتياز دورة تدريبية لتأهيل القطاع الخاص لتنفيذ الأعمال الميدانية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.ودعت "البيئة" الإخوة المزارعين والمهتمين إلى الاطلاع على أسماء الشركات والمؤسسات المعتمدة من خلال زيارة الرابط التالي:https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com.// انتهى //13:45ت م0068