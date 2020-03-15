داكار 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأعلن الرئيس السنغالي ماكي صال عن جملة من الإجراءات الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.ومن بين هذه الإجراءات التي أقرها الرئيس صال بناءً على اقتراح من اللجنة السنغالية لإدارة الأوبئة، حظر جميع الأحداث العامة على الصعيد الوطني بأكمله وتعليق استقبال السفن السياحية في جميع المرافئ السنغالية، إلى جانب تعزيز وتنظيم الضوابط الصحية على الحدود البرية والجوية والبحرية للسنغال.كما أمر الرئيس السنغالي تعليق الدراسة في المدارس والجامعات.وشملت الإجراءات كذلك إلغاء الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال المرتقب في 4 أبريل المقبل.وقد ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في السنغال إلى 22، وذلك بعد تسجيل 3 إصابات جديدة.// انتهى //13:48ت م0069