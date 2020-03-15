عام / الخطوط السعودية تُعلق جميع رحلاتها الدولية مؤقتاً واستمرار تشغيل الرحلات الداخلية في مواعيدها
الأحد 1441/7/20 هـ الموافق 2020/03/15 م واس
جدة 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس
أعلنت الخطوط السعودية تعليق جميع رحلاتها الدولية مؤقتاً ، وذلك اعتباراً من الساعة الحادية عشر صباح اليوم الأحد 15مارس 2020م ، وحتى إشعار آخر .
ويأتي ذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وبناءً على التعليمات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني بتعليق كافة الرحلات الدولية لمدة أسبوعين ، فيما يستمر تشغيل الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة في مواعيدها المجدولة دون تغيير .
وتواكب الخطوط السعودية الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة والتعليمات الوقائية في هذا الشأن ، بالتطبيق الفوري بدءًا من تعليق رحلات جوانزو في الثاني من فبراير الماضي ثم تعليق الرحلات إلى عددٍ من الوجهات وصولا إلى التعليق الكامل لجميع الرحلات الدولية اعتبارا من اليوم ، في الوقت الذي ساهمت وتساهم فيه الخطوط السعودية بصفتها الناقل الوطني للمملكة وبالتنسيق مع الجهات المختصة ، وسفارات المملكة في العديد من دول العالم في تنظيم عودة مواطني المملكة من مختلف دول العالم .
كما حرصت الخطوط السعودية على تطبيق جملة من الإجراءات الوقائية والاحترازية في تقديم الخدمات للضيوف في كافة مواقع الخدمة وخلال الرحلات ، وعمليات الصيانة حيث يجري تعقيم وتنظيف عميق بعد وصول الطائرة .
وتتضمن الإجراءات كذلك تكثيف الرسائل التوعوية للموظفين بشأن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفايروس ، فحص الملاحين بعد كل رحلة ومنح إجازة لمدة أسبوعين للملاحين العائدين من الدول التي مُنع السفر لها وكذلك الموظفين الذين كانوا في إجازة في تلك البلدان ، واستخدام وسائل التقنية في عقد اللقاءات الجماعية والاجتماعات في قطاعات المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية .
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