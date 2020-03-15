جدة 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأعلنت الخطوط السعودية تعليق جميع رحلاتها الدولية مؤقتاً ، وذلك اعتباراً من الساعة الحادية عشر صباح اليوم الأحد 15مارس 2020م ، وحتى إشعار آخر .ويأتي ذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وبناءً على التعليمات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني بتعليق كافة الرحلات الدولية لمدة أسبوعين ، فيما يستمر تشغيل الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة في مواعيدها المجدولة دون تغيير .وتواكب الخطوط السعودية الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة والتعليمات الوقائية في هذا الشأن ، بالتطبيق الفوري بدءًا من تعليق رحلات جوانزو في الثاني من فبراير الماضي ثم تعليق الرحلات إلى عددٍ من الوجهات وصولا إلى التعليق الكامل لجميع الرحلات الدولية اعتبارا من اليوم ، في الوقت الذي ساهمت وتساهم فيه الخطوط السعودية بصفتها الناقل الوطني للمملكة وبالتنسيق مع الجهات المختصة ، وسفارات المملكة في العديد من دول العالم في تنظيم عودة مواطني المملكة من مختلف دول العالم .كما حرصت الخطوط السعودية على تطبيق جملة من الإجراءات الوقائية والاحترازية في تقديم الخدمات للضيوف في كافة مواقع الخدمة وخلال الرحلات ، وعمليات الصيانة حيث يجري تعقيم وتنظيف عميق بعد وصول الطائرة .وتتضمن الإجراءات كذلك تكثيف الرسائل التوعوية للموظفين بشأن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفايروس ، فحص الملاحين بعد كل رحلة ومنح إجازة لمدة أسبوعين للملاحين العائدين من الدول التي مُنع السفر لها وكذلك الموظفين الذين كانوا في إجازة في تلك البلدان ، واستخدام وسائل التقنية في عقد اللقاءات الجماعية والاجتماعات في قطاعات المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية .// انتهى //13:54ت م0070