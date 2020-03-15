جدة 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسوجّه معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، بالسماح للموظفين ممن لديهم أمراض مزمنة بالعمل عن بعد عن طريق أنظمة الخدمات الإلكترونية في الجامعة وبالتنسيق مع رئيسه المباشر، حتى وقت لاحق .وفي هذا الشأن قامت الإدارة العامة للموارد البشرية والمركز الطبي بالجامعة باستقبال طلبات أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية، أو أعضاء الهيئة التعليمية المكلفين بعمل إداري ويعاني من أحد هذه الأمراض المزمنة، وتدقيق التقارير الطبية التي تثبت ذلك واعتمادها، ليتم بعد ذلك توجيهه للعمل عن بعد.جاء ذلك تماشياً مع توجّه حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيدها الله - في الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد "covid-19"، حيث أثبتت الدراسات الطبية أن الأمراض المزمنة "أمراض القلب ، والسكري ، وضغط الدم ، وأمراض الرئة" ، قد تزيد من آثار فيروس كورونا المستجد .// انتهى //13:58ت م0072