تبوك 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسالتقى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتود محمد بن عبدالله الحربي في مقر الفرع اليوم، أعضاء فريق أصدقاء المسؤولية الاجتماعية بتبوك، بحضور مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بمنطقة تبوك نواف بن محمد البلوي.وجرى خلال اللقاء تبادل المعلومات والخبرات وفتح فرص الشراكات والاتفاق على الأولويات مما يسهم في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة وجعلها واقعاً ملموسا وتعزيزها كممارسة ونقلها من مفهوم العمل الخيري المباشر إلى مفهوم التنمية بكل مجالاتها.وأكد الدكتور " الحربي" بأن المسؤولية الاجتماعية نشاط حيوي مكمل لجهود الدولة في تحقيق التنمية وتحسين الخِدْمات، ويسهم في زيادة التكافل الاجتماعي بين مختلف الشرائح على نحو يحقق الرضا والشعور بالانتماء، مشيراً إلى أهمية تعزيز ثقافة التعاون بين الجميع، وأهمية المبادرات التنموية في التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع بما يسهم في نهوض وتقدم الوطن وازدهار اقتصاده.// انتهى //13:59ت م0073