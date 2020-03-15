الرياض 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأكد رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام المهندس أسامة الرميان أن قرار وزارة الرياضة بتعليق النشاط الرياضي وإغلاق الصالات الرياضية الخاصة في المملكة نابع عن حرص القيادة الرشيدة - حفظها الله - على سلامة اللاعبين والمجتمع من مواطنين ومقيمين، و منع انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID).وأشار إلى أهمية امتثال وتعاون منسوبي "كمال الأجسام و الباور لفتنق" بحرص لهذا القرار ، وحث و تشجيع المجتمع على ممارسة التمارين المنزلية والابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات خلال هذه الفترة والالتزام بتعليمات وزارة الصحة, سائلًا الله العليَّ القدير السلامةَ والصحةَ للجميع.// انتهى //14:07ت م0074