رياضي / رئيس اتحاد كمال الاجسام: تعليق الأنشطة الرياضية و إغلاق الصالات الرياضية إجراء وقائي.
الأحد 1441/7/20 هـ الموافق 2020/03/15 م واس
الرياض 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس
أكد رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام المهندس أسامة الرميان أن قرار وزارة الرياضة بتعليق النشاط الرياضي وإغلاق الصالات الرياضية الخاصة في المملكة نابع عن حرص القيادة الرشيدة - حفظها الله - على سلامة اللاعبين والمجتمع من مواطنين ومقيمين، و منع انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID).
وأشار إلى أهمية امتثال وتعاون منسوبي "كمال الأجسام و الباور لفتنق" بحرص لهذا القرار ، وحث و تشجيع المجتمع على ممارسة التمارين المنزلية والابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات خلال هذه الفترة والالتزام بتعليمات وزارة الصحة, سائلًا الله العليَّ القدير السلامةَ والصحةَ للجميع.
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14:07ت م
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