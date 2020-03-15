جيزان 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسبلغ عدد الطلاب والطالبات المستفيدين من نظام إدارة التعلم الإلكتروني Blackboard بجامعة جازان أكثر من 45,000 طالب وطالبة طوال الأسبوع الماضي ، وذلك تتويجا للجهود التي قامت بها جامعة جازان في التحول للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.وأسهمت عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات في تأهيل أكثر من ٢٣ وحدة تعليم إلكتروني بكليات الجامعة تضم أكثر من ٦٠ عضوًا يتحدثون باللغتين العربية والإنجليزية للتدريب والدعم الفني وتسهيل عمليات الاتصال والتنفيذ، وإقامة 67 دورة تدريبية استفاد منها 2500 عضو هيئة تدريس ، ومشاركة عدد من روابط ملفات الفيديو التي أنتجتها العمادة مع وحدات الكليات للتعليم الإلكتروني وإتاحتها عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وتوفير خط ساخن للدعم الفني للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، وتقديم الدعم الفني والتدريب والشروحات ومقاطع الفيديو المتخصصة على مدار الساعة.كما نشرت العمادة ثمانية أدلة تدريبية للطلاب ما بين تصاميم وعروض وملصقات ومطويات وأدلة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى نشر 9 ملفات فيديو تعليمية لمهارات استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني للطلاب، ومثلها لأعضاء هيئة التدريس باللغة العربية، و خمسة ملفات فيديو باللغة الإنجليزية.// انتهى //14:29ت م0078--