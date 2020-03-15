الدمام 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، على التقرير السنوي لفرع وزارة الإسكان للعام الماضي 2019م، الذي قدمه مدير عام الفرع بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله بن حسين المويهي.ونوه سموه بالدعم والمتابعة التي يحظى بها قطاع الإسكان من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مبيناً أهمية العمل وَفْق خطط واضحة، وبرامج متنوعة، لتلبية الطلب على المشاريع والوحدات السكنية، والعمل من أجل توسيع قاعدة شركاء برنامج الإسكان التنموي، ومتابعة المشاريع التي تنفذ بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، مشيداً سموه بما تحقق من نجاحات في قطاع الإسكان، متمنياً سموه لمنسوبي الوزارة التوفيق.من جانبه عبر المويهي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على ما تفضل به سموهما من توجيهات كريمة، وحرصهما على أن تواكب الوزارة المستهدفات المرسومة لها، والعمل بشكل تكاملي مع مختلف الجهات من أجل تحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- وتطلعات المستفيدين.// انتهى //14:41ت م0080