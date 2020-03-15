مكة المكرمة 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واستجاوز عدد المستفيدين من البث الصوتي والمرئي للدروس العلمية والمحاضرات والندوات التي قدمتها الرئاسة العامة داخل الحرمين الشريفين خلال العام الماضي 1440هـ، (7) ملايين مستفيد، وتقدم هذه الدروس على حساب إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي في اليوتيوب.وأوضح التقرير السنوي عددًا من الإنجازات في مجال الإثراء الديني والتعليمي والإرشادي, الذي يسهم في إثراء تجربة القاصدين من خلال طباعة ونشر الكتب والرسائل العلمية والتوعوية والتثقيفية, حيث تجاوز عدد المطبوعات الموزعة مليونين، ودقق التدقيق العلمي (3000) صفحة، وبلغ عدد الكتب المهداة (30) ألفًا، واستضاف برنامج (أطياف) (350) ضيفاً من النخب الإسلامية على مستوى العالم، كما استفاد من برامج الحج العلمية (37) ألف حاج، و (320) مشرفاً استفادوا من الدورات التدريبية لمشرفي البرامج الثقافية في حملات الحج، وحوالي (5) آلاف عدد المستفيدين من محاضرات موسم رمضان.كما بلغ عدد الصفحات المنجزة في البحوث العلمية المتخصصة بمسائل الحرمين الشريفين وقاصديهما، واستخراج التراث الإسلامي لإتاحته لطلبة العلم والباحثين 15000 ألف صفحة، وثلاث مبادرات بحثية، والكتب التي أصدرت (13) كتابًا، وموسوعتين علمية، فمن الإصدارات البحثية إصدار كتاب حكم تأجير لعربات في المسجد الحرام، وكتاب الحوار في القرآن الكريم، ونوازل الاعتكاف، وتعظيم القبلة في الكتاب والسنة، وشرح الرحبية، وشرح الآجرومية، وظهور شخصية الباحث في البحث العلمي فيما وصل نِقَاط العرض الإلكتروني بالمسجد الحرام (90) شاشة، وتم مراجعة (174) مادة علمية، وكان عدد المحتويات الجديدة (450) محتوى، ونشر (583) محتوى.ووزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من (5) ملايين كتاب وإصدار توجيهي، وحوالي (37) حقيبة علمية، لتوجيه القاصدين بكيفية أداء مناسكهم وعباداتهم وبيان الآداب الواجبة على المسلم في الحرمين الشريفين، ووزع أكثر من (77) ألف قرص رقمي، واستفاد من إجابة السائلين مليونٌ ونصف المليون، ورد الهاتف المجاني للسائلين على أكثر من (700) ألف مكالمة، ووزع حوالي مليون ونصف من المطبوعات المترجمة لغير الناطقين باللغة العربية، وترجم (4) آلاف درس، ونفس العدد تمت ترجمته من المسائل الدينية، ووزع (13) ألف قرص عليها دروس علمية مترجمة.واستفاد من حلقات تصحيح التلاوة (170) ألف رجل، و (45) ألف سيدة، أما مقرأة الحرمين الإلكترونية فبلغ عدد المستفيدين منها (60) ألفًا من الرجال، و (15) ألفًا من النساء كما وزع محور تعزيز الأمن الفكري (30) ألف كتاب ومطوية، وأقام (15) درسًا للقاصدين، و (18) درسًا لطلاب كلية الحرم تضمنت نشر الوسطية والاعتدال وألف مستفيد من العاملين، ووقع (7) اتفاقيات، وقام بعمل (11) مبادرة.// انتهى //14:51ت م0081