الرياض 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة "الصحة" عن تعافي ثالث حالة من المصابين بفايروس كورونا الجديد (كوفيد19) في المملكة وهي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمجمع الدمام الطبي، حيث استكملت جميع الفحوصات والإجراءات الطبية ، وأثبت الفحص المخبري خلو المواطن من الفيروس، ويتمتع حالياً بصحة جيدة ولله الحمد وخرج من المستشفى.ودعت الصحة المواطنين والمقيمين كافة إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله ، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.وجدّدت الصحة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة والتواصل مع 937 بهذا الخصوص.// انتهى //16:51ت م0107