جدة 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم، اجتماعاً بأعضاء اللجنة التنسيقية للمشاريع بالمحافظة، بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، ومعالي أمين المحافظة صالح التركي، وأعضاء اللجنة.وقدم معالي أمين محافظة جدة، عرضاً لسمو محافظ جدة تضمن تقريراً عن أداء المشاريع التنموية بمحافظة جدة، حيث اطلع سموه على نتائج اجتماعات اللجنة في الفترة الماضية والمعوقات التي تعترض تنفيذ المشاريع، ومقترحات تطوير الأداء، وتقييم المقاولين.وأكّد الأمير مشعل بن ماجد ضرورة تنفيذ الأعمال والمشاريع بجودة، ووفق المواصفات والشروط الفنية والعامة للأعمال المدنية وفي الوقت المحدد، ومعالجة معوقات المشاريع ومتابعة أداء وتقييم المقاولين ، وتعزيز العمل التكاملي واستخدام التقنية الحديثة بما يُسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ، والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان وزوار جدة.يُذكر أن اجتماع سمو محافظ جدة مع الأعضاء يأتي بصفة دورية لمتابعة مستجدات المشاريع وفق جدول أعمال اللجنة لتحقيق مايطلب من خدمات تنموية وتطويرية تقدمها عدة جهات، كأمانة جدة ، وشركة الكهرباء ، وشركة المياه الوطنية، والجهات الأخرى.// انتهى //17:04ت م0110