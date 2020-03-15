الجزائر 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، إلى 4 حالات، مشيرة إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 48 حالة.وأوضحت في بيان اليوم أن امرأة تبلغ من العمر 84 سنة توفيت اليوم بوباء فيروس كورونا، وتم تسجيل 11 حالة جديدة مؤكدة لفيروس كورونا، ليبلغ مجموع الإصابات المؤكدة 48 حالة، منها أربع وفيات.وأفادت أن الإصابات الجديدة هي تسع حالات بالبليدة وحالتان بمحافظة قالمة 500 كلم شرق البلاد، لامرأتين قدمتا من فرنسا.// انتهى //17:05ت م0113