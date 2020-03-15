إسلام آباد 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسدعت باكستان المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود والتنسيق الإقليمي والدولي لمكافحة فيروس كورونا.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي في بيان اليوم أن وباء فيروس كورونا بات يشكل تحدياً عالمياً ولا يمكن القضاء عليه دون تضافر الجهود الإقليمية والدولية.وأضافت أن باكستان قررت عقد مؤتمر عبر الأقمار الصناعية بين مسؤولي الصحة في الدول الأعضاء برابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي "سارك" لمناقشة آلية تعزيز التعاون الإقليمي للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //17:10ت م0116