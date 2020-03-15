بيروت 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 99 إصابة.وأشارت الوزراة في بيان اليوم إلى أنه "حتى تاريخ 15 مارس 2020م، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريًا 99 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة".// انتهى //17:14ت م0117