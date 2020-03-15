بانغي 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأعلن وزير الصحة في أفريقيا الوسطى بيير سومسيه، تشخيص أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لدى إيطالي يبلغ من العمر 74 عامًا.ونقلت مصادر إعلامية عن سومسيه اليوم، أن المصاب هو مواطن إيطالي وصل في 8 مارس الجاري من دون أعراض وتم عزله.وكانت حكومة أفريقيا الوسطى قد أعلنت في وقت سابق من اليوم نفسه، مجموعة إجراءات لمواجهة تفشّي الفيروس، بينها فرض حجر إلزامي على الوافدين من الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد ومنع سفر جميع أعضاء الحكومة إلى تلك الدول، فضلا عن منع التجمعات.// انتهى //17:16ت م0118