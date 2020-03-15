بغداد 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسمددت سلطات إقليم كردستان اليوم سريان حظر التجوال في مدينتي أربيل والسليمانية ثلاثة أيام إضافية، فيما أمهلت سكان الإقليم الموجودين في الخارج 48 ساعة للعودة إلى الإقليم قبل غلق منافذه الحدودية.وأفادت وزارة داخلية الإقليم في بيان صحفي بتمديد سريان حظر التجوال في أربيل والسليمانية 72 ساعة, ابتداء من منتصف مساء اليوم، وإيقاف التنقل بين الأقضية في المحافظتين لمدة 72 ساعة ابتداء من منتصف ليلة يوم غد الاثنين .// انتهى //17:19ت م0120