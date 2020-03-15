سكاكا 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأصدرت جامعة الجوف ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد إحصائية ما تم تقديمه خلال الأسبوع الأول بعد التحول إلى التعلم الإلكتروني، حيث قدمت 6033 محاضرة افتراضية، وتسجيل 4560 محاضرة، وبلغ عدد مرات الدخول والاستفادة منها من قبل طلبة الجامعة 95860 عملية،فيما تلقت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد ما يقارب 222 طلباً لتقديم الدعم الفني موزعة على يوم الثلاثاء 10 مارس الذي سجل 2696 محاضرة افتراضية، وتسجيل ما يقارب 1658 محاضرة افتراضية، وبلغ عدد مرات الدخول والاستفادة منها 30225 طالباً وطالبة، وبلغ عدد طلباتالدعم الفني 102 طلباً، ويوم الأربعاء الموافق 11مارس بلغ عدد المحاضرات المقدمة 1905 وتسجيلما يقارب 1626 محاضرة افتراضية، وبلغ عدد مرات الدخول والاستفادة منها 38625 من قبل طلبة الجامعة، وبلغ عدد طلبات الدعم الفني (67) طلباً، فيما بلغت المحاضرات المقدمة يوم الخميس 13 مارس بلغت ما يقارب 1432 ، فيما كان عدد المحاضرات الافتراضية المسجلة 1276 محاضرة، دخل واستفاد منها ما يقارب 27010 طلاب وطالبات، وبلغ عدد طلبات الدعم الفني 53 طلباً.// انتهى //17:59ت م0141