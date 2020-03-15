الرياض 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسبدأ مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بغرب الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة اليوم الأحد، مباشرة أعماله في مقره الجديد بمكتب الضمان الرئيسي بحي النموذجية ، بعد اكتمال تجهيزاته، مودعًا مقره القديم بحي عليشة .ويشغل المكتب مساحة مايقارب٣٥٠٠ متر مربع، ويعمل فيه حالياً ٦١ موظفة موزعين على ٣ أدوار، ويضم الدور الأرضي صالة المستفيدات وصالة البطاقات والنقل والتشغيل والصيانة، بينما يضم الدور الأول مكتب المديرة ومساعدتها والسكرتارية والمالية والارشيف، فيما يضم الدور الثاني قسم العلاقات العامة وقسم السجناء والبحث والتمكين والاتصالات الإدارية والموارد البشرية والمهجورات والتنسيق والمتابعة.وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي أن المكتب يقدم خدماته لـ 32 ألف سيدة ضمانية بإجراءات سهلة وميسرة من خلال العديد من البرامج النقدية والمساندة الأخرى، مشيراً إلى أن هذا الانتقال يأتي ضمن خطط الوزارة الحالية لتوحيد الجهود وتسهيل اجراءات التنقل بين المكاتب على المستفيدين والمستفيدات، تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني 2020 ، وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030 التي تتجه إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة .// انتهى //18:02ت م0142