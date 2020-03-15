نجران 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأعلنت إمارة منطقة نجران أنه نظرًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية، في إطار الجهود للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، ومنع انتشاره، والتي تهدف في مجملها إلى الحد من التجمعات، حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم.فإن إمارة منطقة نجران أتاحت خدمات إلكترونية وهاتفية، يمكن الاستفادة منها بديلاً عن الحضور لمجلس الاستقبال اليومي، خلال هذه الفترة، ابتداء من يوم غد الاثنين 21 رجب 1441هـ، الموافق 16 مارس 2020م.ونوهت إمارة المنطقة بأن هذه الخدمات تمكّن المواطنين والمقيمين من تقديم الطلبات والشكاوى والاستدعاءات الخاصة؛ عبر أربع وسائل:الأولى: البريد الإلكتروني ccsp@e-najran.gov.saالثانية: الهاتف التفاعلي لإمارة منطقة نجران 8001240080الثالثة: الفاكس 0175421298الرابعة: الاتصال بالمركز الشامل بديوان الإمارة، عبر الهاتف 0175220000 تحويلة (1732، 1733، 1734، 1736، 1128).// انتهى //18:03ت م0143